Фигурист Галлямов поблагодарил болельщиков за поддержку после чемпионата России
26 декабря, 23:57
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поблагодарил болельщиков за поддержку после чемпионата России в Санкт-Петербурге.
«Петербург, спасибо за эти непередаваемые эмоции и невероятную поддержку! Это было незабываемо. До скорой встречи», — написал Галлямов в Instagram.
Мишина и Галлямов набрал по сумме программ 243.74 балла. Пара впервые в карьере стала чемпионами России.
Они вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.
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