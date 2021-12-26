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Фигурист Галлямов поблагодарил болельщиков за поддержку после чемпионата России

26 декабря, 23:57
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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поблагодарил болельщиков за поддержку после чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Петербург, спасибо за эти непередаваемые эмоции и невероятную поддержку! Это было незабываемо. До скорой встречи», — написал Галлямов в Instagram.

Публикация от Aleksandr Galliamov (@a_gallyam)

Мишина и Галлямов набрал по сумме программ 243.74 балла. Пара впервые в карьере стала чемпионами России.

Они вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры