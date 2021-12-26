Тутберидзе поздравила дочь и ее партнера с серебряной медалью чемпионата России
23:32
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила дочь Диану и ее партнера Глеба Смолкина с завоеванием серебряной медали чемпионата России.
«Поздравляю Диану и Глеба с серебряной медалью на чемпионате России и прекрасными прокатами! Спасибо Игорю Шпильбанду за проделанную работу с ребятами», — написала Тутберидзе в Instagram.
На турнире в Санкт-Петербурге Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами, набрав 207,70 балла по сумме двух программ.
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