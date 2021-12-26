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Тутберидзе поздравила дочь и ее партнера с серебряной медалью чемпионата России

23:32
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила дочь Диану и ее партнера Глеба Смолкина с завоеванием серебряной медали чемпионата России.

«Поздравляю Диану и Глеба с серебряной медалью на чемпионате России и прекрасными прокатами! Спасибо Игорю Шпильбанду за проделанную работу с ребятами», — написала Тутберидзе в Instagram.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

На турнире в Санкт-Петербурге Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами, набрав 207,70 балла по сумме двух программ.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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