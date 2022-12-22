Елена Радионова назвала тройку призеров чемпионата России у женщин

Российская фигуристка, чемпионка России 2014 года Елена Радионова в эфире Youtube-канала «Кваксель» спрогнозировала результаты чемпионата России у женщин.

— Мне кажется, первой будет Валиева, второй — Петросян, третьей — Муравьева. Мне очень нравятся эти фигуристки, каждая из них классно и прыгает, и катается. Камила у нас вообще бриллиант фигурного катания, без слов. Аделия — юная, в ней такая свежая энергетика, она выходит — и как звездочка пролетела. После ее прокатов очень приятное чувство. И Соня — уже не юниорка, она девушка, очень артистичная, пластичная.

— Для победы Валиевой нужен четверной тулуп? Она же и без него выигрывала на Гран-при.

— Конечно, обязательно нужен. Я уверена, что девчонки пойдут не на один ультра-си. Понятно, что компоненты будут у нее выше всех. Но для уверенной победы ей нужен четверной. Если она сделает их два — будет шикарно.

— По Аделии главный разговор — что у нее детские программы. Но ты как хореограф лучше знаешь.

— Конечно, видно, что она еще ребенок. Но женственность придет с возрастом, у каждой девушки это появляется как-то само собой. Уверена, она много работает над скольжением, хореографией, а остальное придет.