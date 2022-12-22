Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 22 декабря
В четверг, 22 декабря, в Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины и спортивные пары представят короткие программы, танцоры выступят с ритм-танцами.
Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.
Танцы на льду, ритм танец — 10:00
Порядок выступлений:
Первая разминка
1 — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
2 — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
3 — Влада Павленина/Александр Алексанян
4 — Александра Кравченко/Александр Шустицкий
5 — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Вторая разминка
6 — Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
7 — Екатерина Миронова/Евгений Устенко
8 — Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
9 — Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
10 — Полина Усова/Михаил Антонов
Третья разминка
11 — Елизавета Шанава/Павел Дрозд
12 — Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13 — Софья Тютюнина/Андрей Багин
14 — Александра Прокопец/Александр Васькович
15 — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
Мужчины, короткая программа — 12:30
Порядок выступлений:
Первая разминка
1 — Артур Даниелян
2 — Глеб Лутфуллин
3 — Андрей Мозалев
4 — Андрей Анисимов
5 — Евгений Семененко
6 — Владислав Катичев
Вторая разминка
7 — Александр Самарин
8 — Артем Ковалев
9 — Дмитрий Алиев
10 — Петр Гуменник
11 — Алексей Ерохов
12 — Марк Кондратюк
Третья разминка
13 — Матвей Ветлугин
14 — Роман Атояр
15 — Макар Игнатов
16 — Илья Яблоков
17 — Илья Попов
Пары, короткая программа — 16:00
Порядок выступлений:
Первая разминка
1 — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
2 — Анастасия Мишина/Александр Галлямов
3 — Варвара Черемных/Даниил Бутенко
4 — Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Вторая разминка
5 — Виктория Васильева/Роман Запорожец
6 — Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
7 — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
8 — Дарья Бояринцева/Роман Плешков
Третья разминка
9 — Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
10 — Евгения Тарасова/Владимир Морозов
11 — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
12 — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков