«Валиевой нужен четверной для уверенной победы». Прогноз на чемпионат России от Елены Радионовой

Интервью с чемпионкой России о начинающемся турнире.

В четверг в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Главные, женские соревнования начнутся в пятницу, короткие программы у танцоров, пар и мужчин пройдут в первый день. «СЭ» поговорил с российской фигуристкой, а ныне хореографом и тренером Еленой Радионовой, которая знает, как выигрываются такие старты. В 2014 году она стала чемпионкой России, через два года уступила только Евгении Медведевой. Мы попросили ее сделать прогноз — список медалистов на каждый вид соревнований. И разобрали актуальные темы перед главным турниром сезона.

Женщины

Тройка Радионовой: 1. Валиева. 2. Петросян. 3. Муравьева

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Мне очень нравятся эти фигуристки, каждая из них классно и прыгает, и катается. Камила у нас вообще бриллиант фигурного катания, без слов. Аделия — юная, в ней такая свежая энергетика, она выходит — и как звездочка пролетела. После ее прокатов очень приятное чувство. И Соня — уже не юниорка, она девушка, очень артистичная, пластичная.

— Для победы Валиевой нужен четверной тулуп? Она же и без него выигрывала на Гран-при.

— Конечно, обязательно нужен. Я уверена, что девчонки пойдут не на один ультра-си. Понятно, что компоненты будут у нее выше всех. Но для уверенной победы ей нужен четверной. Если она сделает их два — будет шикарно.

— По Аделии главный разговор — что у нее детские программы. Но ты как хореограф лучше знаешь.

— Конечно, видно, что она еще ребенок. Но женственность придет с возрастом, у каждой девушки это появляется как-то само собой. Уверена, она много работает над скольжением, хореографией, а остальное придет.

— И про Соню — с тройными акселями она подобралась очень близко. Наверное, не хватает возвращения четверного сальхова?

— Мне Соня напоминает Каролину Костнер. У нее преимущество в этом — пропорции, чувство музыки. Она едет без тяжести, как пушинка. И мне просто нравятся высокие девушки с длинными ногами.

— О да, мне тоже!

— В этом мы с тобой солидарны. (Смеется.) То есть она статная, но у нее есть и нужный внутренний стержень. Сколько раз я ее видела на льду в академии Евгения Плющенко — она всегда очень спокойная. Но при этом в ней есть вот этот спортивный азарт, который нужен в чемпионе.

— Хотя она сказала мне на этапе в Москве, что лучше второе место с чистым прокатом, чем первое с ошибками. Зачем они это говорят, Лена? Это же неправда!

— Возможно, уже кодекс этики работает? (Смеется.) Сейчас ответы будут более сдержанные, не такие, какими могли бы быть. Понятно, что первое место лучше. Неважно, как ты откатал, запоминается победа. Да, есть такие прокаты, когда второе-третье места дороже, ты, например, после травмы переступил через себя, справился. Но лучше первого места, мне кажется, нет.

Софья Муравьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Давай про тех, кто вне твоей тройки. Почему не Трусова?

— А я про нее немного забыла, когда перечисляла. Саша тоже может борьбу навязать! Но смотрю по прокатам на этапах — пока ей тяжело. С другой стороны, прошло достаточно времени после этапов, чтобы набрать форму. Если она восстановила четверные, то заявка от нее будет серьезная.

— Может, это не очень корректно, но в чем в принципе стимул Саше убиваться ради побед? Респект ей, но следующая Олимпиада через три года, и непонятно, будет ли.

— Если честно, я очень удивляюсь Саше и Камиле, которые продолжают кататься. Как правило, после Олимпиады берут сезон перерыва. Но девчонки, в частности Саша, нашли в себе силы снова начать четырехлетний цикл. Откуда девчонки берут силы, я не знаю. Низкий поклон им. У меня так не получилось.

После олимпийского сезона все немного расслабились, да, но нужно было нормально отдохнуть, психологически, физически. Саша продолжает кататься, видно, она хочет побеждать, соскучилась по этому. Когда Саша выступает, это всегда добавляет популярности соревнованиям.

— Следующая — Лиза Туктамышева. Ты за нее болеешь?

— Да, конечно. Но я за всех болею. К Лизке у меня особое отношение, хоть и были с ней соперницы, но после спорта хорошо общаемся. К ней только уважение. Одно дело — кататься ради десятых мест, а она выигрывает! Помню, как мы с ней на Гран-при Китая сидели на тренировке. Я ей говорю: «Лиз, что-то так лень выходить». И она такая: «Представляешь, та же история». Такое настроение перед этапом Гран-при! (Смеется.) От этого смешно. Но идешь и делаешь работу.

— Прикинуться больной можно.

— Нет, не надо на себя болезни наговаривать. Тренеры сами все видят, знают, что делать. Давали чуть поменьше нагрузки, если не в настроении, но чтобы ты сделала — и тогда свободен.

— Ты сказала, что с Лизой хорошо общаетесь после спорта. Дружбы в фигурном катании нет?

— Мне кажется, дружбы нет. Женская дружба вообще очень сложная штука. То есть у меня много знакомых, но прямо друзей... С Юлькой Липницкой мы хорошо общались, в Бордо хорошо провели время, вместе везде ходили, истории рассказывали. Ее считают закрытой, но со мной она другая. Многие люди боялись к ней подходить, со мной она была общительная, мы нашли общий язык. Когда у нее плохое настроение, то к ней лучше не подходить. (Смеется.)

— Акатьева и Самоделкина тоже фаворитки. Что про них скажем?

— Акатьева тоже очень хороша, тонкая, звонкая, но у нее не всегда получались четверные. Когда сложный контент, не все выходило. Когда все получается, то это выглядит круто, энергично, она сама кайфует. А Самоделкина очень мне нравится, сейчас видно, что ей непросто, она борется с собой. Проделывает над собой большую работу. Тем более что в межсезонье произошла смена тренера. В переходе очень важно с тренером сойтись во время выступления. Кого-то нужно раззадорить, кого-то успокоить. У нас с Еленой Германовной Водорезовой на тренировках все было шикарно, но не хватило времени, чтобы на выступлениях почувствовать друг друга. Это тоже важная связь.

— Бывает такое, что тренер может подсказать во время проката?

— Да. Иногда просто подбадривают, иногда подсказывают, что надо быстрее — тренер же знает, когда что должно стоять в программе. У мальчиков я часто слышу, как подсказывают делать каскад, они часто у них выпадают почему-то.

— Можно сказать, что главное в нынешнем чемпионате — борьба за места в сборной?

— Да. Есть разница между фигуристом в сборной и вне ее. В наше время на чемпионате России давали памятные призы, помню, мне мясорубку подарили. Но главное — от результата на нем зависит зарплата.

— Константин Кучаев (молодой человек Елены. — Прим. «СЭ») из ЦСКА оценит мясорубку.

— (Смеется.) Но ради справедливости — она так и стоит, я ее ни разу не использовала.

— Ты зарабатываешь сейчас больше вне спорта, чем в нем?

— Когда я в шоу каталась, то зарабатывала очень хорошие деньги. Сейчас в основном моя деятельность связана с хореографией, тренерской деятельностью. Сейчас у меня спокойный график.

Мужчины

Тройка Радионовой: 1. Семененко. 2. Кондратюк. 3. Мозалев (но могут побороться Игнатов, Самарин, Лутфуллин и Гуменник)

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Мне очень нравится, как катается Женя, он не до конца раскрылся. Еще набирает. Марк обладает невероятной энергетикой. Когда он катался в шоу, я смотрела его номера — всегда как первый раз. Он умеет заигрывать с публикой. Зрителя не обманешь — каждый раз он поднимал зал. Но вообще у мужчин очень непредсказуемо. Мне очень нравится парень в группе Мишина — Глеб Лутфуллин. Всегда на чемпионате кто-то выстреливает, он может это сделать. Петя Гуменник — очень умный парень. А мне одна наша олимпийская чемпионка сказала: «Глупых чемпионов не бывает».

— Еще один парень, которого не будет в Красноярске, — Михаил Коляда. Что думаешь о его перспективах?

— Жалко, потому что он способен кататься так, что его можно сравнивать с великими. Прыгает высоко, пролетно. Чувство конька у него феноменальное. Потенциал у него все еще огромный, я верю, что он подуспокоится и снова сможет кататься как он умеет. Не знаю, в чем проблема. Больше психология, наверное.

Но у меня был пример, после которого я верю в чудеса, что человек может себя так настроить, что будет все нипочем. У меня был стрессовый перелом большого пальца — распространенная травма на зубцовых прыжках. Финал Гран-при — а я ничего не могла делать, нога болит, думали сниматься. Но это был мой первый финал, я хотела полететь и выступить! И когда вышла на лед, то поняла, что не чувствую никакой боли! Потому что вокруг Япония, которую я очень люблю, Мао Асада, Алена Савченко, которую я первый раз на соревнованиях увидела. И другие мысли ушли.

— Если бы Плющенко потренировался перед чемпионатом, мог бы в десятку войти?

— Да, легко бы мог! Он в такой прекрасной форме. Не то что в десятку бы ворвался, но и в тройку. Каждый раз он выходит на шоу с такой энергетикой и любовью к своему делу! Его харизма самого его и двигает к этим результатам, мне кажется.

Пары

Тройка Радионовой: 1. Мишина/Галлямов. 2. Бойкова/Козловский. 3. Тарасова/Морозов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Эта тройка точно займет подиум, но в каком порядке, сложно сказать. Все зависит от нервов. Но всем ребятам будет спокойно выступать, тройка опытная, все на Олимпиаде выступали и не дрогнули.

— Наверное, жаль, что давно к этой тройке никто не подбирается.

— Были Павлюченко/Ходыкин в этой борьбе. Но да, дальше есть разрыв. Сейчас много молодых талантливых пар, думаю, через годик-два они подберутся.

— Сейчас Алена Косторная активно учит парные элементы. Веришь в проект «Косторная в соревнованиях пар»?

— Если честно, да. В Алене столько энергии, если скажешь «Алена, пойдем что-нибудь делать», она всегда за, ей всегда нравится что-то новое. Она часто меняет образ, любит выходить из зоны комфорта. Она загорелась парным катанием, делает элементы, снова интерес появился. Зная ее характер, я верю: она еще и борьбу в парах навяжет.

— Это план по продлению карьеры или спонтанность, как думаешь?

— Не знаю, как она к этому пришла, но в конце прошлого сезона она меня просила поставить показательный парный номер. Я тогда подумала — странно. Потом они решили с тренером, что пока делать его не будут. Но идея ее, видимо, не покидает. Алена молодец, что не боится экспериментировать. Я бы ни за что не пошла в парное катание, мне страшно. Даже смотреть на эти поддержки. Не хотела бы я наверху оказаться. А ей нравится.

Танцы

Тройка Радионовой: 1. Худайбердиева/Базин. 2. Кагановская/Ангелопол. 3. Шанаева/Дрозд

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Давай так, ты понимаешь танцы вообще? А то многие танцоры — не очень.

— Я не понимаю технические моменты, но твиззлы, дорожки и поддержки отличу, конечно. Что хочу сказать — жалко, что Аннабель Морозов и Девид Нарижный расстались. Красивая пара была. В Аннабель есть женская харизма, она напоминает Лену Ильиных. Все искрится вокруг, когда она катается.

— У Лизы и Егора в этом сезоне необычные оценки. Даже после двух падений 210 баллов.

— Мне нравится у них произвольная программа, очень классная. Читала, конечно, что много вопросов. Но думаю, на чемпионате России будет правильное и строгое судейство, главный старт сезона.

— Осторожно предположу, что из них делают замену первому номеру сборной, которым должны были стать Дэвис/Смолкин. Перейдут же в другую сборную?

— Много разговоров об этом ходит, но я не знаю, что ответить. Как бы поступила я? Когда я выступала, у меня ни разу мысли не было сменить гражданство. Мне очень повезло, я каталась под своим флагом и гимном. С одной стороны, у спортсмена жизнь одна, у фигуриста век короткий. У кого-то это последний шанс. Но с другой, надо быть благодарным своей родине, которая тебе помогала. (Задумчиво.) Нет, я бы не хотела менять страну. Но я никого не хочу осуждать. Тут вопрос, в ком сколько патриотизма, кто насколько любит свою страну. Мне всегда помогали, за что я благодарна стране и федерации. Мне не на что жаловаться.

— Сейчас многие танцоры в «Ледниковом периоде» катаются. Следила?

— Я не смотрела, но включила ради Ани Щербаковой, увидеть, как она ведет. И мне очень понравилось — она уверенно себя чувствует в кадре. Она по жизни грамотный, воспитанный человек, умная, начитанная. Карьера ведущей у нее хорошо пошла. Если ей это нравится, ей нужно в этом развиваться. Талант у нее есть. Алина и Аня здорово смотрятся, поработали над их образами. Вроде бы две брюнетки, но они абсолютно разные.

— Так, тогда как тебе Алина Загитова в роли ведущей?

— Видно, что Алина работает с педагогами. Но ей нужно время, чтобы себя раскрепостить. Как мне сказала одна хорошая ведущая : «Если захочешь, то ты станешь ведущей, потому что это профессия, которую могут освоить все». Алина — красивая девушка, на нее всегда приятно смотреть. Это притягивает зрителей.

— Может, у нее сложности, потому что сразу кидают на конферанс топовых событий? Фигуристы же не сразу с чемпионата мира начинают.

— Да, на нее сразу возложили груз ответственности: ты должна. Но понимаете, не мне судить. Я сама только начинаю этот путь, мне самой надо много над чем работать. По мне, это проще, чем кататься на соревнованиях. Но я переживала. Мы вот сейчас тоже работаем над тем, чтобы опускать диафрагму и делать мой голос ниже. Я хотела бы в этом деле развиваться.