Дюамель оценила выступление Мишиной и Галлямова на чемпионате России
23:09
Двукратная чемпионка мира в парном катании и комментатор Меган Дюамель оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на чемпионате России.
«Просто лучшие», — написала Дюамель в Twitter.
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы. Они набрали 83,74 балла. На второй позиции идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Замыкают тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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