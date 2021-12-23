Дюамель оценила выступление Мишиной и Галлямова на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира в парном катании и комментатор Меган Дюамель оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на чемпионате России.

«Просто лучшие», — написала Дюамель в Twitter.

Simply the best — Meagan Duhamel (@mhjd 85 ) December 23, 2021

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы. Они набрали 83,74 балла. На второй позиции идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Замыкают тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).