Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Дюамель оценила выступление Мишиной и Галлямова на чемпионате России

23:09
Теги:

Двукратная чемпионка мира в парном катании и комментатор Меган Дюамель оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на чемпионате России.

«Просто лучшие», — написала Дюамель в Twitter.

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы. Они набрали 83,74 балла. На второй позиции идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Замыкают тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Итоговая программа: что Путин пообещал пенсионерам, чиновникам и западным партнерам
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры