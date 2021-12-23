Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов прокомментировали инцидент с сорванной поддержкой в короткой программе на чемпионате России и реакцию тренера Максима Транькова на это.

Евгения: — Обидно, что была допущена ошибка на не самом сложном элементе. В целом, сам прокат, за исключением поддержки, хороший.

Владимир: — В целом, все понравилось. Очень хороший лед, публика, мы легко катали короткую программу от начала и до конца.

— Как вам реакция Максима Транькова на сорванную поддержку?

Владимир: — Такую реакцию достаточно часто наблюдаем на тренировках, так что это неудивительно. С поддержкой все было нормально, сначала вращение, потом пошли во вторую позицию, я начал раскачиваться. На этом все и закончилось.

— Как отреагировали на финал «Гран-при»?

Владимир: — Жалко, что финал отменился. Все готовились, а отменили буквально за четыре дня до вылета. Все должны были быть на пике формы. Ты выходишь на пик, а соревнований нет, ты не реализуешься. Получается долгая подготовка к чемпионату России. Нет времени сбросить нагрузку, надо продолжать.

Тарасова и Морозов ошиблись на поддержке и набрали 78,68 балла. Это третий результат дня. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (83,74 балла).