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Сегодня, 10:10

Чемпионат России по фигурному катанию: время начала и где смотреть трансляцию показательных выступлений

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 завершается показательными выступлениями 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 завершается показательными выступлениями 24 декабря, в воскресенье. Соревнования проходят в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

Расписание чемпионата России на 24 декабря:

  • 10.30 — 11.15 — церемония награждения

  • 11.30 — 14.00 — показательные выступления

Трансляцию чемпионата России в полном объеме смотрите на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений покажут в эфире федерального канала и на платном онлайн-сервисе Okko.

Порядок выступлений

Первое отделение

Ксения Таланова

Даниил Самсонов

Вероника Яметова

Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

Анна Фролова

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Дмитрий Алиев

Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

Ксения Синицына

Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Петр Гуменник

Ирина Хавронина — Девид Нарижный

Команда синхронного катания «Звезда»

Второе отделение

Аделина Кузнецова

Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Камила Валиева

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Владислав Дикиджи

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

Софья Муравьева

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Евгений Семененко

Александра Степанова — Иван Букин

Аделия Петросян

Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Аделия Петросян
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