Бестемьянова считает заслужнной победу Петросян на чемпионате России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию.

«Муравьева каталась абсолютно фантастически с роскошным тройным акселем. Петросян выиграла абсолютно заслуженно: три четверных прыжка, один из которых был сорван, но это был четвертной флип — очень сложный прыжок. И она очень хороша», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.