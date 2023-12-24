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Сегодня, 11:30

Чемпионат России по фигурному катанию: началась прямая трансляция показательных выступлений

В Челябинске началась трансляция показательных выступлений чемпионата России по фигурному катанию 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Иван Букин и Александра Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени В.К. Белоусова началась трансляция заключительного дня чемпионата России по фигурному катанию 2024. Фигуристы представят свои показательные выступления.

Трансляцию чемпионата России в полном объеме смотрите на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений покажут в эфире федерального канала и на платном онлайн-сервисе Okko.

Победители ЧР-2024 в мужском одиночном катании — Евгений Семененко, среди женщин лучшей стала Аделия Петросян. Золото чемпионата России в парном катании досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Лучший танцевальный дуэт — Александра Степанова и Иван Букин.

Порядок выступлений фигуристов смотрите в материале «СЭ».

Основная информация о турнире доступна на нашем сайте.

Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация, новости, статья и календарь, спортсмены

Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Степанова/ Иван Букин
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгений Семененко
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Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
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Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
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Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
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