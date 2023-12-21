Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание короткой программы пар

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в четверг, 21 декабря, на ледовой арене «Трактор». Программу первого соревновательного дня завершат спортивные пары, которые покажут свои короткие программы. Всего к участию было заявлено 12 дуэтов, однако на турнире выступит всего 10. Начало — 17:00 по московскому времени.

Действующими чемпионами России в парном катании являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Порядок выступлений пар в короткой программе:

Первая разминка

1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Вторая разминка

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

5. Майя Шегай/Игорь Шамшуров

6. Алена Косторная/Георгий Куница

7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

Третья разминка

8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

9. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

10. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко

Елизавета Кулешова/Владимир Следь исчезли из стартовых списков — следовательно, эта пара снялась с соревнований.

Произвольные программы спортивные пары представят в субботу, 23 декабря. Также будет проведена отдельная жеребьевка на произвольные программы, которая состоится через 15 минут после окончания соревнований в коротких в соответствии с разминками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию первого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация