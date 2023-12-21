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Сегодня, 16:53

Семененко заявил, что на него не давит титул действующего чемпиона России

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

«Прокатом короткой я доволен. Получилось лучше, чем на этапах «Гран-при России». Настроение тоже хорошее. Титул чемпиона вроде бы не давит, чувствую себя хорошо. Мы с моим тренерским штабом плодотворно готовились. Я доверяю своим тренерам, они знают, как подготовить спортсмена, как настроить его на прокат. Поэтому рад, что удалось хорошо откатать короткую, думаю, что тренеры тоже довольны.

У каждого спортсмена может быть неудачный прокат, не стоит списывать никого со счетов. В Петербурге сильные спортсмены, но и в Москве слабых нет. Если честно, не заметил, что лед был урезан, обычная наша площадка как в «Юбилейном», — сказал Семененко.

Евгений набрал 101,19 балла за прокат и занимает промежуточное второе место.

Фигурное катание
Евгений Семененко
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