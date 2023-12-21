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Сегодня, 19:00

Чемпионат России по фигурному катанию: прогноз и кто победит в турнире женщин

Эксперты считают Аделию Петросян главной фавориткой чемпионата России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 проходит с 21 по 24 декабря в Челябинске. В соревнованиях среди женщин выступит всего 18 фигуристок.

По мнению букмекеров, больше всего шансов на победу в женском турнире у ученицы Этери Тутберидзе Аделии Петросян. Успех фигуристки оценивают на коэффициент 1.60. Второй претенденткой на победу считают Камилу Валиеву. Возможную победу этой спортсменки оценивают на 2.50.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт поделился с «СЭ» ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.

«К чемпионату России все готовились, потому что к нему нужно подойти в максимальной форме. В плане баллов мы увидим новые рекорды. Наверное, чистый прокат с четверными позволит кому-то из девушек выбиться в лидеры. Может быть, чистого проката с тройными будет достаточно для победы. Судя по баллам «Гран-при», явная фаворитка — это однозначно Аделия Петросян. Наверное, для меня интереснее всего будет увидеть прокат Аделии, она показывала прокаты с четверными. Интересно увидеть прокат Камилы Валиевой, она на протяжении сезона прибавляла», — сказал Энберт «СЭ».

Российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, кто может составить конкуренцию Камиле Валиевой на чемпионате России в Челябинске.

«Я думаю, что Валиева — одна из главных фавориток турнира. На самом деле девушек много, кто будет пытаться составить ей конкуренцию, но основные — это Петросян и Муравьева. Если говорить о сильнейших фигуристках, то это вот эта тройка. Я надеюсь, что Акатьева будет пытаться восстановиться. Шансы у девушек без элементов ультра-си есть всегда. Я думаю, что на пьедестале будут те, кто будет наиболее чисто кататься. Поэтому, конечно, шансы есть», — приводит слова Гербольдт «Газета.ru».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию каждого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Камила Валиева
Софья Муравьева
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