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Сегодня, 09:00

Чемпионат России: сколько получат фигуристы за победу и медали на турнире

Чемпионы России заработают по 2,5 миллиона рублей за победу
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Стадион &amp;quot;Трактор&amp;quot; в Челябинске.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соревновательная часть чемпионата России завершится в субботу, 23 декабря. В этот день будет разыграно два комплекта наград: в женском одиночном и в парном катании. Ранее определились победители и призеры национального первенства в танцах на льду и среди мужчин.

Победители и призеры соревнований, помимо медалей, получат денежные награды. Размер призовых на российских соревнованиях по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не изменится — об этом в июле сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган, отметив, что суммы остались на том же уровне. На пресс-конфенции перед стартом чемпионата России представители федерации также уточнили, что выплаты будут такими же, как и в прошлом году.

«Выплаты сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов, чтобы была мотивация. Она, наверное, больше, чем во всех других видах спорта. Победители получат 2,5 миллиона рублей, за второе — 1,5, за третье — миллион. Достаточно большие призовые», — заявил Коган журналистам.

Таким образом, победители чемпионата страны заработают по 2,5 миллиона рублей. Выплаты сформированы на деньги партнеров ФФККР.

  • Первое место — 2,5 миллиона рублей
  • Второе место — 1,5 миллиона рублей
  • Третье место — 1 миллион рублей

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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