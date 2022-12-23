Бутырская отреагировала на снятие Трусовой с чемпионата России из-за болезни

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, что думает о снятии Александры Трусовой с чемпионата России по медицинским показателям.

«Сашу очень любят зрители, она большая звезда в мире фигурного катания. И зрители наверняка расстроятся, потому что хотели в живую посмотреть на нее, да и по телевизору еще раз увидеть. Но так бывает. Давайте не будем ее осуждать, она еще восстановится и всем нам покажет», — цитирует Бутырскую Metaratings.ru.

Сегодня, 23 декабря, Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер сообщила, что у фигуристки температура 39,4.