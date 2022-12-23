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Сегодня, 13:04

Бутырская отреагировала на снятие Трусовой с чемпионата России из-за болезни

Виктория Кравченко
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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, что думает о снятии Александры Трусовой с чемпионата России по медицинским показателям.

«Сашу очень любят зрители, она большая звезда в мире фигурного катания. И зрители наверняка расстроятся, потому что хотели в живую посмотреть на нее, да и по телевизору еще раз увидеть. Но так бывает. Давайте не будем ее осуждать, она еще восстановится и всем нам покажет», — цитирует Бутырскую Metaratings.ru.

Сегодня, 23 декабря, Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер сообщила, что у фигуристки температура 39,4.

Источник: https://metaratings.ru/news/butyrskaya-davayte-ne-budem-osuzhdat-trusovu-ona-eshchye-vosstanovitsya-i-vsem-nam-pokazhet-1448433/
Александра Трусова
Мария Бутырская
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