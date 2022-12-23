Елизавета Худайбердиева и Егор Базин на пресс-конференции рассказали об эмоциях от победы на чемпионате России. Лиза поздравила остальные пары с успешными прокатами, а Егор пояснил смешанные эмоции после выступления.

— Всех с наступающим новым годом. Поздравляю ребят с окончанием турнира. Он сложился очень тяжело. Подготовка была напряженная, нервная. Мы полностью себя отдали на этапе подготовки на всех тренировках. Было непросто, но мы работаем всю жизнь ради этих результатов. Поэтому довольны, что стали чемпионами России.

Очень смешанные эмоции — расстройство от ошибок во время проката и огромная радость и удовлетворение от результата. Две эмоции пересеклись. Лиза сегодня огромный молодец. Многих ребят сваливает грипп — тяжело кататься с температурой после болезни. Молодец, что справилась. А в kiss&cry все выплеснулось. Наконец она может выдохнуть после того времени, которое она терпела.

Огорчены ли итогом чемпионата? Так сказать нельзя. Остался осадок после катания, но было бы глупо. Если бы мы не радовалась нашему результату, это было бы немножко вразрез тому, что я прихожу каждый день на тренировки.