Щербакова объяснила, почему она не поедет на чемпионат России

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сообщила, что поедет на чемпионат России.

«У меня сейчас очень плотный график в новогодние праздники, свободных дней вообще нет, поэтому нет возможности туда поехать, но следить буду обязательно», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

19-летняя фигуристка не объявляла о завершении карьеры, но на официальных соревнованиях не выступает после сезона-2021/22.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря на ледовой арене имени В.К. Белоусова «Трактор».

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного ЧМ (2021), двукратный серебряный призер чемпионата Европы (2020, 2022) и трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021).