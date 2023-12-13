Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 21:37

Щербакова объяснила, почему она не поедет на чемпионат России

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сообщила, что поедет на чемпионат России.

«У меня сейчас очень плотный график в новогодние праздники, свободных дней вообще нет, поэтому нет возможности туда поехать, но следить буду обязательно», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

19-летняя фигуристка не объявляла о завершении карьеры, но на официальных соревнованиях не выступает после сезона-2021/22.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря на ледовой арене имени В.К. Белоусова «Трактор».

Софья Акатьева. Стал известен состав фигуристов на чемпионат России. Кого не оказалось в списке?

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного ЧМ (2021), двукратный серебряный призер чемпионата Европы (2020, 2022) и трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021).

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Анна Щербакова
1
1
Читайте также
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Кадыров назвал возможный срок окончания СВО
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Роднина не считает, что Щербакова закончит профессиональную карьеру в этом сезоне
Тарасова: «Если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России»
Стал известен состав фигуристов на чемпионат России. Кого не оказалось в списке?
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Дикиджи — о чемпионате России: «Поеду в Челябинск с расчетом на первой место. Каждый мечтает о победе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова: «Если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России»

Роднина не считает, что Щербакова закончит профессиональную карьеру в этом сезоне

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости