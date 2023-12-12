Стал известен состав фигуристов на чемпионат России. Кого не оказалось в списке?

Нет чемпионки России, призера Евро и еще одного парня, который законно отобрался на турнир.

Вечером в понедельник Федерация фигурного катания России опубликовала на своем сайте предварительные списки участников чемпионата страны в Челябинске 20—25 декабря. Дальше они могут меняться только из-за травм. В целом в этом году можно похвалить отбор, то есть серию «Гран-при» — разумно было сокращено количество соревнований и пар и танцоров, были отдельные судейские эксцессы, но в целом итоговый рейтинг отражал реальную ситуацию. В конце концов, даже Камилу Валиеву в родной Казани оставили без медали — смелее судьи вряд ли могли быть.

И тем не менее несколько интриг в списке есть.

Кто едет на чемпионат?

Вот стартовый лист полностью:

Женщины: Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Федор Зонов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Алена Косторная — Георгий Куница, Елизавета Кулешова — Владимир Следь, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Майя Шегай — Игорь Шамшуров.

Танцы: Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина — Марк Волков, Ксения Краусова — Даниил Корочкин, Варвара Курносенко — Федор Варламов, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Александра Прокопец — Александр Васькович, Дарья Савкина — Александр Вахнов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Тютюнина — Матвей Грачев, Полина Усова — Михаил Антонов, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

Вопросы вызывают несколько моментов.

Вероника Жилина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что не так?

1. У женщин так и не выступит на турнире действующая чемпионка России, обыгравшая Валиеву в прошлом году, — Софья Акатьева. Ее могли добрать в состав участниц, поскольку она — член основной сборной России. Не будет в Челябинске и Вероники Жилиной, серебряной призерки юниорского первенства России, которая имела право на путевку. У обеих травмы еще в начале сезона, которые, судя по всему, несовместимы с выходом на соревновательный лед даже сейчас, спустя несколько месяцев.

2. У пар набралось всего 11, вернее 22 участника. Не поехали на чемпионат России Таисия Собинина/Денис Ходыкин — насколько понимаю, их снятие может означать не только проблемы со здоровьем, но и с желанием это здоровье сажать ради сомнительных достижений. Оценки призера чемпионата Европы и места могли охладить его пыл (как пел рэпер Гнойный). Пара сделала четверной подкрут на последних соревнованиях и уже вошла в историю. Уйдет ли она в историю в принципе — неизвестно, но с чемпионатов России просто так не снимаются. А сезон у нас выстроен так, что, если ты не лидер, следующим топовым стартом у тебя будет первый этап «Гран-при» следующего сезона.

Возможно, стоит подумать над проведением большого турнира весной во втором эшелоне — по аналогии с Кубком надежды в КХЛ. Он, правда, не прижился — для утешительных турниров нужна фишка. Например, проведение в необычном месте — какой-нибудь каток на нефтяной платформе, Байкал или просто крытый каток в небольшом провинциальном городке.

Или необычные шоу-форматы а-ля мастер-шоу Матча всех звезд КХЛ, смягчение требований к костюмам и тому подобное.

Интересно, что заменить Таисию и Дениса оказалось некому. Акопова/Рахманин травмированы, всего пар-участниц сезона было 15. Кого могли, видимо, добрали.

3. Наконец, третий и самый острый момент с точки зрения справедливости и правил. Дело в том, что на чемпионат России не поедет... человек, который абсолютно законно туда отобрался. Это одиночник Андрей Мухортов, в этом сезоне выступающий под американский пролетарский рок в короткой программе. Он занял два седьмых места на двух этапах «Гран-при», набрал 12 очков и занял 18-е (последнее квалификационное) место в общем зачете. Одинаковое с ним число баллов набрал Илья Яблоков, только одним этапом и четвертым местом на нем — со второго он снялся.

А дальше обращаемся к регламенту: «В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов (пар) решающей является сумма судейских баллов, набранных в двух этапах». Разумеется, за два старта Мухортов их набрал почти в два раза больше, чем Яблоков. Но в Челябинск он не поедет — по крайней мере пока. Сам Андрей принимает и не оспаривает решение федерации — так я понял из нашего с ним диалога. Возможно, любое снятие по травме одного из соперников вернет его на турнир.

Может быть, Яблоков имеет право на отбор, поскольку является членом сборной? Нет, так как в регламенте написано только про основную, а Илья, согласно сайту федерации, в резервном списке.

Как фигурист Яблоков, пожалуй, на данный момент, реально сильнее — по личному рекорду, титулам и даже статусу. И выступил бы на чемпионате России он наверняка сильнее. Но всех этих критериев в регламенте нет. Если мы пытаемся в условиях изоляции сделать шоу — оптимальным разрешением конфликта был бы прыжковый батл прямо перед короткой программой. Это действительно было бы драматично. Проигравшему, чтобы не было обидно, можно предложить роль в медиаактивностях национального чемпионата.

Но для фигурного катания это слишком смело и нетривиально.