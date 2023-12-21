Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 14:35

Алиев назвал свой прокат короткой программы на чемпионате России лучшим в сезоне

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев прокомментировал свой прокат короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

«Мне было очень приятно увидеть такой прием от публики, подхватил ушами как зал начинал подхватывать мою программу. Стиснув зубы, понял, что надо выезжать аксель. Зал добавил эмоций у программы, когда катал дорожку в первый раз испытал эмоции воодушевления, а тут и зал проникнуться успел, и я хорошо откатал.

Может быть в плане элементов был и не лучший прокат, но в плане совмещения всего себя явно лучший по внутренним ощущениям. Разум говорит мне что это был один из лучших прокатов», — сказал Алиев.

За свое выступление 24-летний фигурист получил 99,20 балла и на текущий момент занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
0
Читайте также
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Гуменник объяснил свою ошибку: «Не устал, а допустил глупость. Сделал лишний шаг»
Леонтьева и Горелкин: видео ритм-танца на чемпионате России в Челябинске
Леонтьева рассказала о личном рекорде на чемпионате России: «Никакого секрета в оценках нет — показывали то, что наработали»
Худайбердиева и Базин: видео ритм-танца на чемпионате России в Челябинске
Степанова и Букин: видео ритм-танца на чемпионате России в Челябинске
Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуменник объяснил свою ошибку: «Не устал, а допустил глупость. Сделал лишний шаг»

Фигурист Ерохов не смог завершить прокат короткой программы из-за повреждения

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости