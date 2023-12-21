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Сегодня, 14:20

Гуменник объяснил свою ошибку: «Не устал, а допустил глупость. Сделал лишний шаг»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России-2024 по фигурному катанию.

«Настроение пока не испортилось, в принципе нормальное у меня состояние, работоспособное. На первый взгляд кажется, что на акселе я перестарался сделать его более свободным и пролетным. Надо было поаккуратнее его делать, а тут вдруг почувствовал прилив сил, не устал, сделал лишний шаг и допустил глупость. Чуть-чуть было волнение, все-таки чемпионат России, главный старт в сезоне… Но чувствую себя более спокойно. Надеюсь, что у меня еще много чемпионатов России впереди, каждый из них особенный.

Образ на жеребьевке был отражением моего внутреннего состояния. Из шкафа рандомно выпали эти вещи.

Четверной лутц и тройной риттбергер — это очень сложный и дорогой каскад, который никто не делал, а он мне дается не намного сложнее, чем сольный лутц. Вот и захотелось сделать его на соревнованиях. Когда делаешь прыжок в каскаде потом проще делать уже сольный. Думаешь, я ведь спокойно делаю в каскаде прыжок, а сольно еще проще. Правда чемпионат России — это тот старт, где нужен лучший результат, а не эксперименты. Поэтому выступал с сальховым», — сказал Гуменник.

За прокат короткой программы 21-летний фигурист получил 91,84 балла и занял промежуточное второе место.

Фигурное катание
Петр Гуменник
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