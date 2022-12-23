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Сегодня, 15:29

Самарин — о бронзе на чемпионате России: «Даю бой молодым»

Самарин эмоционально отреагировал на бронзу в чемпионате России
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Александр Самарин эмоционально отреагировал на бронзу в чемпионате России.

По сумме двух программ он набрал 282,40 балла. Первым стал Евгений Семененко, вторым — Петр Гуменник, оба спортсмена набрали равное количество очков (295,07).

«Такого за мои 11 чемпионатов России не было никогда. Эта бронзовая медаль для меня очень ценна, она как золото. Даю бой молодым. Идти с каждым годом сложнее, все больше осадков, сугробы все выше. Хочу также обнять Димку Алиева, он рядом по результатам. Но молодая кровь сильнее, резвее», — сказал Самарин.

Фигурное катание
Александр Самарин
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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