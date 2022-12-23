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Сегодня, 15:07

Семененко и Гуменник набрали одинаковую сумму баллов на чемпионате России. Почему выиграл ученик Мишина?

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию в мужском одиночном катании выиграл Евгений Семененко — у него 295,07 балла. У Петра Гуменника, который занимал первую строчку после короткой программы, такая же оценка по сумме двух прокатов, но он второй.

Все дело в том, что Семененко победил в произвольной. В правилах есть пункт, который говорит о том, что фигурист, выигравший в произвольной программе, побеждает и по сумме. Поэтому ученик Алексея Мишина стал первым, а Гуменник — вторым.

Второй день чемпионата России. Чемпионат России: у Семененко и Гуменника — одинаковая сумма по итогам двух программ! Онлайн-трансляция 23 декабря
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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