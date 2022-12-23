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Сегодня, 15:28

Гуменник: «Мой прокат сложно назвать чемпионским»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

— Мой прокат сложно назвать чемпионским, так что я согласен со своим вторым местом. Если в этот раз я проиграл ноль сотых, значит, в следующий раз надо выигрывать. Я знал, сколько набрал Женя, знал, сколько мне надо. Но после проката просело зрение, подумал, что первый. Потом прозрел. И моментально понял, что второй. Оставалось смириться, — сказал Гуменник.

Семененко по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым на турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60. Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла).

Фигурное катание
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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