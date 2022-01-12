Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы мужчин

В среду, 12 января, в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.

В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. В составе сборной России выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Андрей Мозалев и Евгений Семененко выступят в заключительной, шестой, разминке. Мозалев выйдет на лед предпоследним из 34 фигуристов (17.42), Семененко — 29-м (17.17). Чемпион России Марк Кондратюк выйдет на лед в пятой разминке, 25-м (в 16:44). Соревнования мужчин в короткой программе закроет итальянец Даниэль Грассль.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 12 января