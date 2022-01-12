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Сегодня, 11:15

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 12 января

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В среду, 12 января, в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.

В первый соревновательный день мужчины и спортивные пары представят свои короткие программы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

Расписание дня 12 января

Мужчины, короткая программа

12.50 Eurosport

Пары, короткая программа

19.45 Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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