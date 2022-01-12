Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 12 января

В среду, 12 января, в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.

В первый соревновательный день мужчины и спортивные пары представят свои короткие программы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

Расписание дня 12 января

Мужчины, короткая программа

12.50 Eurosport

Пары, короткая программа

19.45 Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников