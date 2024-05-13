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Сегодня, 19:54

Хорватия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Алина Савинова
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Фигурное катание.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Федерация фигурного катания Хорватии отказалась от проведения чемпионата Европы в 2025 году из-за непредвиденных обстоятельств, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир должен был принять город Загреб. В связи с этими обстоятельствами ISU открыл прием заявок на проведение чемпионата Европы, который запланирован на 20-26 января 2025 года. Последний раз европейское первенство проходило во втором по величине литовском городе Каунасе.

Также Международный союз конькобежцев удовлетворил просьбу Франции и перенес финал «Гран-при» сезона-2024/25 из Орлеана в Гренобль. Соревнования состоятся в декабре.

В марте 2022 года ISU запретил российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации из-за событий на Украине. Позже отстранение было продлено до особого решения совета или конгресса организации.

Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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