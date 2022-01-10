Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников

С 10 по 16 января в Таллине в спортивном комплексе «Тондираба» пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года.

Турнир во второй раз примет столица Эстонии. Спортсмены будут выступать в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

2 января

Мужчины, короткая программа

12.50 Eurosport

Пары, короткая программа

19.45 Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)

13 января

Женщины, короткая программа

12.15 Eurosport (с 13.00), Первый канал (с 17.00)

Пары, произвольная программа

20.00 Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)

14 января

Танцы на льду, ритм-танец

13.00 Eurosport 2, Первый канал (с 17.00)

Мужчины, произвольная программа

19.00 Eurosport 2

15 января

Танцы на льду, произвольный танец

14.35 Eurosport 2

Женщины, произвольная программа

19.30 Eurosport 2, Первый канал (с 21.30)

16 января

Показательные выступления

16.30

В чемпионате участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан и Кипр), достигшие 15-летнего возраста на 1 июля 2021 года.

Состав сборной России:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова

Мужчины: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Танцы на льду: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов