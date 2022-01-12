Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн короткой программы мужчин

В среду, 12 января, в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.

В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. В составе сборной России выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Корнель Витковский (Польша)

2. Яри Кесслер (Хорватия)

3. Конор Стейклум (Ирландия)

4. Андраш Чернох (Венгрия)

5. Даниэль Кочкерс (Латвия)

Вторая разминка

6. Матиаш Белоградский (Чехия)

7. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

8. Ларри Луполовер (Болгария)

9. Давиде Льютон Брейн (Монако)

10. Константин Милюков (Белоруссия)

Третья разминка

11. Никита Старостин (Германия)

12. Ника Егадзе (Грузия)

13. Бурак Демирбога (Турция)

14. Славик Айрапетян (Армения)

15. Адам Гагара (Словакия)

16. Валттер Виртанен (Финляндия)

Четвертая разминка

17. Поль Фентц (Германия)

18. Арлет Леванди (Эстония)

19. Габриэле Франгипани (Италия)

20. Николай Майоров (Швеция) WD

21. Грэм Ньюберри (Великобритания)

22. Николай Мемола (Италия)

Пятая разминка

23. Маурицио Цандрон (Австрия)

24. Михал Бржезина (Чехия)

25. Марк Кондратюк (Россия) — 16.44

26. Лукас Бричги (Швейцария)

27. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

28. Иван Шмуратко (Украина)

Шестая разминка

29. Евгений Семененко (Россия) — 17.17

30. Кевин Аймо (Франция)

31. Денис Васильев (Латвия)

32. Морис Квителашвили (Грузия)

33. Андрей Мозалев (Россия) — 17.42

34. Даниэль Грассль (Италия)

WD — снялся с соревнований

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 12 января