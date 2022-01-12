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Сегодня, 11:46

Шведский фигурист Майоров снялся с чемпионата Европы по медицинским причинам

Иван Торопцев
Корреспондент

Шведский фигурист Николай Майоров снялся с чемпионата Европы по медицинским причинам, сообщает Международный союз конькобежцев (ISU).

21-летний Майоров — чемпион Швеции среди юниоров, его лучшим результатом на чемпионатах Европы является 15-е место в сезоне-2019/20.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Сегодня, 12 января состоятся выступления у мужчин в короткой программе, начало — в 12.50 (мск).

Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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