Шведский фигурист Майоров снялся с чемпионата Европы по медицинским причинам

Шведский фигурист Николай Майоров снялся с чемпионата Европы по медицинским причинам, сообщает Международный союз конькобежцев (ISU).

21-летний Майоров — чемпион Швеции среди юниоров, его лучшим результатом на чемпионатах Европы является 15-е место в сезоне-2019/20.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Сегодня, 12 января состоятся выступления у мужчин в короткой программе, начало — в 12.50 (мск).