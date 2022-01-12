Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн короткой программы спортивных пар

В среду, 12 января, в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.

В первый соревновательный день спортивные пары представят свои короткие программы. В составе сборной России выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

Первая разминка

1. Милания Вяянянен / Михаил Акулов (Финляндия)

2. Анастасия Вайпан-Ло / Люк Дигби (Великобритания)

3. Дарья Данилова / Михел Цыба (Голландия)

Вторая разминка

4. Летиция Рошер / Луис Шустер (Германия)

5. Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)

6. Камиль Мендоса / Павел Ковалёв (Франция)

Третья разминка

7. Богдана Лукашевич / Александр Степанов (Белоруссия)

8. Елизавета Жук / Мартин Бидарж (Чехия)

9. Мария Павлова / Балаж Надь (Венгрия)

Четвертая разминка

10. София Голиченко — Артем Даренский (Украина)

11. Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция)

12. Сара Конти — Никколо Макии (Италия)

13. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)

Пятая разминка

14. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)

15. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия)

16. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)

17. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)

Шестая разминка

18. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

19. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 22.51

20. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 22.57

21. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 23.03

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 12 января