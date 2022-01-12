Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн короткой программы спортивных пар
В первый соревновательный день спортивные пары представят свои короткие программы. В составе сборной России выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».
Первая разминка
1. Милания Вяянянен / Михаил Акулов (Финляндия)
2. Анастасия Вайпан-Ло / Люк Дигби (Великобритания)
3. Дарья Данилова / Михел Цыба (Голландия)
Вторая разминка
4. Летиция Рошер / Луис Шустер (Германия)
5. Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)
6. Камиль Мендоса / Павел Ковалёв (Франция)
Третья разминка
7. Богдана Лукашевич / Александр Степанов (Белоруссия)
8. Елизавета Жук / Мартин Бидарж (Чехия)
9. Мария Павлова / Балаж Надь (Венгрия)
Четвертая разминка
10. София Голиченко — Артем Даренский (Украина)
11. Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция)
12. Сара Конти — Никколо Макии (Италия)
13. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)
Пятая разминка
14. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)
15. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия)
16. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)
17. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)
Шестая разминка
18. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)
19. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 22.51
20. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 22.57
21. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 23.03
Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 12 января