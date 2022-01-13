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Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 13 января

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В четверг, 13 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день женщины представят свои короткие программы, спортивные пары — произвольные. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

13 января

Женщины, короткая программа

12.15 Eurosport (с 13.00), Первый канал (с 17.00)

Пары, произвольная программа

20.00 Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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