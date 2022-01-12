Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы

Российские фигуристы заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Таллине.

Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За свой прокат они получили 82,36 балла. Это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (82,34).

Вторыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые набрали 81,58 балла. Замыкают тройку лидеров Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26). В прокате Бойкова допустила ошибку, прыгнув двойной сальхов вместо тройного.

Произвольные программы пары представят 13 января.

Фигурное катание

Таллин (Эстония)

Чемпионат Европы

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,36

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 81,58

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,26

4. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 62,76

5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 62,21

6. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 61,93

7. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 60,96

8. Лаура Баркеро/Марко Зандрон (Испания) — 60,65

9. Богдана Лукашевич/Александр Степанов (Белоруссия) — 58,80

10. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 56,28