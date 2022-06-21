Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

21 июня в Мадриде прошел четвертый тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл представителя Франции Алирезу Фиружу.

Остальные партии закончились вничью: венгр Рихард Раппопорт разошелся миром с американцем Хикару Накамурой. Также в ничью завершились партии в парах Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Теймур Раджабов (Азербайджан) и Дин Лижэнь (Китай) — Фабиано Каруана (США).

После четырех туров Непомнящий захватил лидерство на турнире, набрав 3 очка. Ближайший преследователь — Каруана — имеет 2,5 очка. По 2 очка в активе Дуды, Раппопорта и Накамуры. Раджабов, Лижэнь, Фиружа набрали по 1,5 очка.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.