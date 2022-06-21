Непомнящий обыграл Фируджу в четвертом туре шахматного турнира претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий 21 июня на турнире претендентов обыграл Алирезу Фируджу из Франции. Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 39-м ходу.

Для россиянина эта победа стала второй на турнире за четыре тура. Ранее он победил представителя Китая Дин Лижэня, а также сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США и азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в столице Испании — Мадриде.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.