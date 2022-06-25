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Непомнящий опережает Каруану на пол-очка после первого круга турнира претендентов

Алексей Еремин
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Ян Непомнящий и Фабиано Каруана одержали победу в 7-м туре турнира претендентов. Российский гроссмейстер опережает американца на пол-очка.

Непомнящий одержал победу на над представителем Венгрии Рихардом Раппортом (1:0). Каруана обыграл азербайджанца Теймура Раджабова (1:0).

Вничью закончились две партии седьмого тура: Алиреза Фиружа (Франция) -Дин Лижэнь (Китай) (0,5:0,5), Ян-Кшиштоф Дуда — Хикару Накамура (0,5:0,5).

Россиянин набрал 5,5 очка и продолжает ужерживать лидерство в турнире. Американец Каруана набрал 5 очков в 7 турах.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в столице Испании — Мадриде. Победитель турнира претендентов получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.

Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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