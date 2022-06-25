Непомнящий одержал четыре победы в семи матчах первого круга шахматного турнира претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий победил венгра Рихарда Раппорта в седьмом туре турнира претендентов.

Непомнящий одержал четвертую победу в семи партиях первого круга. Ранее он победил китайского шахматиста Дин Лижэня, представителя Франции Алирезу Фируджу и поляка Яна-Кшиштофа Дуду, а также сыграл вничью с американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой и представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым.

Турнир претендентов, который проходит в Мадриде, продлится до 5 июля.

Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.