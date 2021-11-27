Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за звание чемпиона мира
19:55
27 ноября в Дубае была сыграна вторая партия матча за шахматную корону. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии встречался с претендентом из России Яном Непомнящим.
Противостояние вновь закончилась ничейным результатом, как и в первой партии.
Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 58-м ходу.
Третья партия состоится 28 ноября. Затем шахматистов ждет выходной день.
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