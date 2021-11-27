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Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за звание чемпиона мира

19:55
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото Reuters
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото Reuters
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27 ноября в Дубае была сыграна вторая партия матча за шахматную корону. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии встречался с претендентом из России Яном Непомнящим.

Противостояние вновь закончилась ничейным результатом, как и в первой партии.

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 58-м ходу.

Третья партия состоится 28 ноября. Затем шахматистов ждет выходной день.

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Иван Шитик все материалы автора
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