Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: где смотреть вторую партию матча за звание чемпиона мира
10:00
В субботу, 27 ноября, в Дубае будет сыграна вторая партия матча за шахматную корону. Действующий чемпион Магнус Карлсен из Норвегии встречается с претендентом из России Яном Непомнящим.
В первой партии была зафиксирована ничья.
Начало 2-й партии — в 15.30 (мск).
Посмотреть трансляцию можно здесь или на русскоязычном сайте матча.
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