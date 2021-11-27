Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Новости   //    Шахматы

Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: где смотреть вторую партию матча за звание чемпиона мира

10:00
Место проведения матча. Фото FIDE, Twitter
Место проведения матча. Фото FIDE, Twitter
Теги:

В субботу, 27 ноября, в Дубае будет сыграна вторая партия матча за шахматную корону. Действующий чемпион Магнус Карлсен из Норвегии встречается с претендентом из России Яном Непомнящим.

В первой партии была зафиксирована ничья.

Начало 2-й партии — в 15.30 (мск).

Посмотреть трансляцию можно здесь или на русскоязычном сайте матча.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Фантастический хет-трик Овечкина! Главные исторические цифры после нового снайперского подвига Александра Великого
В Евросоюзе запретили деятельность российского авиаперевозчика «Скол»
0