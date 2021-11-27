В субботу, 27 ноября, в Дубае будет сыграна вторая партия матча за шахматную корону. Действующий чемпион Магнус Карлсен из Норвегии встречается с претендентом из России Яном Непомнящим.

В первой партии была зафиксирована ничья.

Начало 2-й партии — в 15.30 (мск).

Посмотреть трансляцию можно здесь или на русскоязычном сайте матча.