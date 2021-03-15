Цзю посвятил мотивационную речь Поветкину перед его боем с Уайтом

Знаменитый российский боксер Константин Цзю выразил надежду, что Александр Поветкин перед боем-реваншем с британцем Диллианом Уайтом, который состоится на Гибралтаре, провел работу над ошибками, допущенными в первом поединке.

«Мы занимаемся боксом, любой сценарий может быть реалистичен. Больше всего надеюсь, что Саша поработал над ошибками, которые допустил в том бою, пропустив удары Уайта. Надеюсь, что он сможет реализовать потенциал, который у него все еще остался. Прежде всего, он доказал, что у него сумасшедший характер, обалденный характер. После таких двух нокдаунов подняться и отработать прекраснейшую комбинацию, завершить бой — это просто супер», — рассказал в интервью РЕН ТВ Константин Цзю.

По словам Цзю, пауза, вызванная несколькими вынужденными переносами боя, принесла больше пользу 32-летнему Диллиану Уайту, а не 41-летнему Александру Поветкину.

«Уайт лучше восстановился, он моложе. После нокаута больше времени получил на восстановление. Это тоже определенное преимущество. Сашка уже немолодой все-таки, ему быстрее провести бой лучше было бы, но все зависит от подготовки, от того, какая мотивация у Саши, от того, хочет ли он доказать самому себе, что он что-то может», — поделился своим мнением боксер.

Александр Поветкин проведет бой с Диллианом Уайтом 27 марта на Гибралтаре. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать этот поединок в прямом эфире.