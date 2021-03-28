Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту в бою-реванше за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

41-летний Поветкин уступил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Болельщики считают, что россиянину нужно завершить карьеру после поражения от британца.

Александр: «Нужно были ни черта не смыслить в боксе, чтобы верить в победу Поветкина. В первом бою он в чистую проигрывал, но Уайт расслабился и зевнул апперкот. Поветкин выиграл на чистом фарте. Второй раз такое не проходит. Ну, а самопровозглашенному витязю давно пора на покой».

Филипп Рогов: «Витязь настоящий. Но не в кондиции. Я не понимаю смысла драться, когда ты не в форме. Если на него ковид так подействовал, то нужно переносить бой еще на три месяца и восстанавливаться. Он опаздывал. И, как факт, работал не на своей дистанции. Только тренировки и спарринги помогут выйти на пик. Ему явно всего не хватило».

Доктор со стажем: «Жаль по-человечески Александра. Думаю, что коронавирусная инфекция все же не прошла для него даром: реакция не та, скорость ударов — в никуда, физика оставила желать лучшего... Пора завязывать. Ребята, не болейте короной, вот честно — плохое это дело и непредсказуемое».

Инок: «Этот бой уже был явно лишним. Спасибо Саше за карьеру, но настала пора уходить...»

Дмитрий Григорьев: «Пора заканчивать, Саша. На пенсию себе уже заработал. Дальнейшие бои могут привести к фиаско и к трагедии. Кому хочется головой трясти в еще не преклонном возрасте?!»

Tonipi: «Все-таки Саня много радости принес своей карьерой. Любительской и профессиональной. Первый и единственный наш отечественный олимпийский чемпион в супертяжелом весе. 40 замечательных боев в профессионалах. В скандалах замечен не был. Примером являлся и является. Но иной исход был бы сказкой! Пора, Саня!.. И спасибо за все».

Hollander-Michael: «Зря поехал. Ему же говорили — сиди дома, забудь. А он, блин... Он этим боем взял пару миллионов, но о сотне миллионов он теперь забудет навсегда. Никто никогда его больше в бокс на большие деньги не выведет. Хрустальная челюсть».

Vernon S: «Тот, кто желает реванша — желает укорочения жизни Александру».

Nick280881: «Еще после предыдущего боя говорил, что надо заканчивать, потому что прошлый бой Саша проигрывал в одну калитку и второй раз так не повезет. Да плюс перенесенный ковид. Могу сказать по себе, а мы с Сашей почти ровесники, организм совсем другой стал».

Игорь: «Необходимо сейчас найти в себе силы и заканчивать. И вообще — супертяжелый вес как-то в последнее время не богат на ярких боксеров. Да и в мире нет кумиров достойных кумирам прошлого. В России сильных супертяжей я вообще не наблюдаю. Может быть, ностальгия по героям минувших дней? Коммерциализация бокса тихо убивает сам бокс...»