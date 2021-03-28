Шлеменко надеется, что Поветкин продолжит карьеру

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» выразил мнение, что Александру Поветкину не следует завершать боксерскую карьеру.

В ночь на воскресенье 41-летний Поветкин проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде британцу Диллиану Уайту. Промоутер Андрей Рябинский после боя заявил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.

«Тяжело выдерживать такой натиск, когда тебе со всех сторон говорят, что у тебя возраст, что тебе сложно, что у тебя что-то не получается и так далее, — сказал Шлеменко. — Но ведь Александру удавалось делать все правильно. Тот бой, когда он нокаутировал Уайта — это же было просто супер! Мне бы хотелось, чтобы Александр продолжал. Он в первую очередь воин. Тем более, я вижу, что он себя чувствует отлично. Но, конечно, решать ему».

«Чем Александр сейчас хуже, чем в молодости? Когда мы говорим о скорости, мне кажется, что мы ищем какие-то оправдания, — отметил боец. — Ему противостоял очень серьезный соперник, бьющий соперник. Посмотрите, какие удары он выбрасывал — [Поветкина] даже через блоки трясло. Такие жесткие плюхи летали... Тяжело такие держать».

(Илья Андреев)