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Харитонов считает, что Поветкину не нужно завершать карьеру

06:58
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Боец ММА Сергей Харитонов поддержал российского боксера Александра Поветкина после поражения в поединке с британцем Диллианом Уайтом.

«Всегда очень переживаю за Сашу. Непростое поражение, плюс этот коронавирус точно сказался. Саше нельзя пороть горячку, нельзя уходить. Уверен, он может собраться и вернуться», — приводит ТАСС слова Харитонова.

В ночь на воскресенье 41-летний Поветкин проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде британцу Диллиану Уайту.

Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11012317

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