Бокс/ММА
Поветкин - Уайт
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный   //    Поветкин - Уайт

Видео нокаута Поветкина в бою с Уайтом

02:30
Александр Поветкин. Фото Reuters
Александр Поветкин. Фото Reuters
Теги:

Российский боксер Александр Поветкин проиграл бой-реванш британцу Диллиану Уайту за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Поединок был остановлен рефери в четвертом раунде после нокаута Поветкина.

Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...