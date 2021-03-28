Видео нокаута Поветкина в бою с Уайтом
02:30
Российский боксер Александр Поветкин проиграл бой-реванш британцу Диллиану Уайту за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Поединок был остановлен рефери в четвертом раунде после нокаута Поветкина.
DYNAMITE ???— World Boxing Council (@WBCBoxing) March 27, 2021
? @DAZNBoxingpic.twitter.com/Uy8yZn5vgY
Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.
Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...