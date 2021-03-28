«Со мной все нормально. Возвращаемся домой». Первый пост Поветкина в Instagram после поражения от Уайта

Российский боксер Александр Поветкин опубликовал первое сообщение в Instagram после поражения от британца Диллиана Уайта.

Боксер поблагодарил всех за поддержку и сказал, что с ним все хорошо.

Ранее стало известно, что Поветкин прошел медобследование, которое не выявило проблем со здоровьем.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку! Со мной все нормально. Все хорошо! Возвращаемся домой», — написал Поветкин.

Россиянин в ночь на воскресенье проиграл Уайту нокаутом в четвертом раунде в бое-реванше.

Напомним, что Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти еще в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.