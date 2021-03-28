Российский боксер Александр Поветкин проиграл бой-реванш британцу Диллиану Уайту за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде. Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.