Полное видео боя Поветкин — Уайт выложили в Сеть
08:12
Российский боксер Александр Поветкин проиграл бой-реванш британцу Диллиану Уайту за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде. Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.
Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.
Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.
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