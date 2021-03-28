Андрей Рябинский: «Буду уговаривать Поветкина завершить карьеру»

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский заявил «СЭ», что будет уговаривать Александра Поветкина завершить карьеру боксера.

В ночь на воскресенье 41-летний Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту нокаутом в четвертом раунде.

«Пора завязывать. Потому что время пришло. Время свое берет. Скорость не та. Дальше опасно для здоровья. Я буду уговаривать его завершить карьеру. Но решение принимать ему», — сказал Рябинский.

У 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья. На счету 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.

(Илья Андреев)