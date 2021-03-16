27 марта в Гибралтаре состоится реванш между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Александр Поветкин, Россия, 41 год, на профессиональном ринге — 39 боев, 36 побед (25 — нокаутом), два поражения и одна ничья.

Диллиан Уайт, Великобритания, 32 года, на профессиональном ринге — 29 боев, 27 побед (18 — нокаутом), два поражения.

Поветкин — Уайт: первый бой

Первый бой Поветкина с Уайтом состоялся 22 августа 2020 года в Великобритании, в штаб-квартире промоутера Эдди Хирна — Matchroom Boxing. Британец считался фаворитом и поначалу оправдывал этот статус. Уайт переигрывал Поветкина, успешно работая джебом, и дважды отправил российского боксера в нокдаун. Однако на 30-й секунде пятого раунда Русский Витязь сделал один из самых красивых нокаутов в карьере — после правого прямого Уайта он произвел уклон влево и нанес мощнейший апперкот.

Нокаут был тяжелым, однако Уайт потом говорил, что якобы был готов продолжить бой. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский в интервью «СЭ» прокомментировал это так: «Это тяжелый вес, там прилетает нормально. Один раз пропустил — и уже рассказываешь всем, что мог продолжать».

Александр Поветкин — Диллиан Уайт. Фото Reuters

Реванш Поветкин — Уайт

Контракт предполагал обязательный реванш. Бой был назначен на 21 ноября 2020 года, однако поединок пришлось перенести, так как Поветкин заразился COVID-19. Александр перенес коронавирус непросто, даже был госпитализирован.

«Температура у меня была где-то 38,4-38,5, примерно неделю держалась, — рассказал Поветкин «СЭ» в начале февраля. — Она начала спадать, когда стали делать капельницу. Как только выписался из больницы, потихоньку приступил к пробежкам. Сейчас с дыханием у меня все нормально. А так легкие были поражены, если не ошибаюсь, на 25-30 процентов. Когда выписывался из больницы, было меньше 10 процентов. Сколько сейчас — не знаю».

Затем бой был запланирован на 6 марта, но в результате сдвинут еще на три недели.

Вид на Гибралтар. Фото AFP

Где пройдет бой Поветкин — Уайт II

Бой пройдет на Гибралтаре — это заморская территория Великобритании. Бой Поветкина и Уайта — единственное боксерское событие в Гибралтаре в 2021 году и первое за многие-многие годы (как минимум 15 лет).

Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов, —

Поветкин — Уайт: кто будет фаворитом

Уайт, несмотря на поражение в первом бою, фаворит у букмекеров и сейчас (примерно 1 к 3). Это объясняется, во-первых, тем, что четыре раунда он боксировал лучше Поветкина, а во-вторых, его возрастом — Уайту сейчас 32 года, а Поветкину — 41.

Что касается рекорда, то тут британец не превосходит русского бойца. На счету Диллиана 27 побед и два поражения. Оппозиция качественная: проигрывал он Энтони Джошуа и Поветкину, а выигрывал у Дерека Чисоры (дважды), Роберта Хулениуса, Мариуша Ваха, Джозефа Паркера.

Впрочем, у Поветкина в числе поверженных соперников есть ребята покруче. Вот его главные «скальпы»: Крис Берд, Руслан Чагаев, Хасим Рахман, Марко Хук, Мануэль Чарр, Карлос Такам, тот же Вах, Майк Перес, Дэвид Прайс, Хью Фьюри. Проигрывал же он только супертопам — Владимиру Кличко и Джошуа.

Тем не менее Поветкину (36-2-1) необходимо найти противоядие от джебов Уайта и как-то ликвидировать проигрыш в размахе рук (191 см против 198). В первом бою у Александра, по сути, лишь раз получилось что-то стоящее. Да, тот апперкот сработал на 100 процентов, но Уайт наверняка проделал работу над ошибками и больше противнику такого не позволит. Тем более что второе подряд поражение сильно откинет Диллиана назад. Пока он все еще близок к бою за полноценный чемпионский титул. В предстоящем же поединке на кону будет стоять временный пояс WBC, который Поветкин завоевал, нокаутировав Уайта.

Диллиан Уайт. Фото Reuters

Поветкин — Уайт: формат боя

Бой будет состоять из 12 раундов по три минуты. Пока боксерский вечер предполагает лишь два боя: до Поветкина и Уайта в ринг выйдут Тед Чизман и Джеймс Меткалф.

Александр Поветкин (справа) и Диллиан Уайт. Фото Reuters

Где смотреть бой Поветкин — Уайт — 2

Поединок Поветкина и Уайта в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Трансляция пройдет в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье. Более детальная информация о шоу появится на этой странице позже.

Поветкин — Уайт: результат боя

Результат боя, видео, новости и обзоры, а также другие материалы появятся на этой странице и в разделе сайта позже.