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Поветкин - Уайт
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Уайт зашел в раздевалку Поветкина после боя

02:52
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Российский боксер Александр Поветкин проиграл нокаутом бой-реванш британцу Диллиану Уайту за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

После поединка Уайт зашел в раздевалку к Поветкину, где поблагодарил россиянина за хороший бой и попросил обменяться боксерскими шортами.

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.

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