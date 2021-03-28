Уайт зашел в раздевалку Поветкина после боя
02:52
Российский боксер Александр Поветкин проиграл нокаутом бой-реванш британцу Диллиану Уайту за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
После поединка Уайт зашел в раздевалку к Поветкину, где поблагодарил россиянина за хороший бой и попросил обменяться боксерскими шортами.
Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.
Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.
Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.
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