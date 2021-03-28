Поветкин прошел медобследование, у него нет проблем со здоровьем

Российский боксер Александр Поветкин прошел медобследование, которое не выявило проблем со здоровьем, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«Александр прошел обследование после боя. Все в порядке, проблем не выявлено», — сказали в команде боксера.

В ночь на воскресенье Поветкин проиграл нокаутом в четвертом раунде в реванше против британца Диллиана Уайта.

Напомним, что Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти еще в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.