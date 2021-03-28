Шлеменко: «От многих хороших спортсменов в жизни лучше держаться подальше. Поветкин не такой»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о своей дружбе с Александром Поветкиным.

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«В отличие от многих спортсменов Александр настоящий русский витязь, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Он настоящий патриот своей страны... Хотя не люблю это слово заграничное — патриот... Он любит родину, любит Русь, чтит наши русские традиции, интересуется историей. На таких людях, как он, держится наша земля. Естественно, испытываю к нему только положительные чувства. Этот человек не уезжает [за границу]. Он живут здесь [в России], тренируется здесь. Он пример для молодых парней, которые приходят и видят его в зале.



Александр для меня ориентир. Он меня старше, и я учусь на его ошибках, можно сказать, беру пример с него во многих моментах. Очень мало людей, про которых я могу сказать, что беру с них пример. Александр один из них. К сожалению, от многих хороших спортсменов в жизни лучше держаться подальше. Реально от многих. Александр не такой. В жизни он, наверное, даже лучше, чем в спорте.



С Александром я познакомился заочно. Я дрался за титул, про меня снимали фильм, и Александр тепло и хорошо обо мне высказался. А лично мы с ним впервые встретились на турнире в Сочи — по-моему, в 2014 году. Мы пообщались, и знаете, я его будто бы всю жизнь знал. У нас много общих тем. Он сломал мой стереотип о боксерах.



Знаете, у нас в городе есть такая ситуация, что не очень дружны ребята из разных секций. например, боксеры с борцами, боксеры с кем-то еще. Как-то особняком они у нас держатся. А Александр поддерживал меня, не только зациклен на боксе, а всесторонне развит».

В ночь на воскресенье 41-летний Поветкин проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде британцу Диллиану Уайту.

(Илья Андреев)